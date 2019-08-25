У розкішній сукні Gucci: Меланія Трамп приголомшила вбранням у Франції

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Дональд і Меланія Трамп у Франції
Дональд і Меланія Трамп у Франції / www.gettyimages.com

Президентське подружжя США вирушило у заплановану міжнародну поїздку. Дональд і Меланія Трамп долучились до саміту "Великої сімки", який проходить у французькому місті Біарріце.

Попри важливість політичної події всі західні ЗМІ не оминули увагою стиль знаної американської модниці. Ймовірно, стилісти Меланії Трамп мали насичену підготовку до її міжнародної поїздки, оскільки кожен вихід першої леді США відзначається бездоганністю.  

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Так, з приватного літака чарівна дружина Дональда Трампа вийшла в ефектній жовтій сукні Calvin Klein з психоделічним рожевим малюнком. До одягу чарівна Меланія підібрала туфлі-човники, які додали елегантності її образу. І хоч ідеальну укладку першій леді знов зіпсував вітер, це аж ніяк не вплинуло на стильну появу представниці Білого дому.

Дональд і Меланія Трамп у Франції
Дональд і Меланія Трамп у Франції / Фото: Getty Images

Вже на зустріч з Еммануелем та Бріджит Макрон перша леді США засвітила кардинально інший образ. Перед самітом G7 Меланія Трамп постала у розкішній світлій сукні від Gucci, прикрашеній на талії ланцюжком. Сріблясті туфлі на підборах завершили елегантний образ першої леді, який привернув увагу всіх учасників офіційної зустрічі. 

Не менш ефектно виглядала і Бріджит Макрон. Французька модниця зустрічала високоповажних гостей у світлій сукні від улюбленого бренду Louis Vuitton, яку доповнила туфлями. 

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Президенти США і Франції з дружинами
Президенти США і Франції з дружинами / Фото: Getty Images

Приголомшливий образ Меланії Трамп
Приголомшливий образ Меланії Трамп / Фото: Getty Images

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Не відступає: Трамп знову заговорив про участь Путіна у наступній зустрічі G7
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новини Франції Саміт G7 Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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