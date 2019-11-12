У розкішній сукні і без білизни: Емілія Кларк вразила виходом на червону доріжку

Голлівудська акторка Емілія Кларк продовжує турне з презентацією нового фільму "Останнє Різдво" (Last Christmas). Днями знаменитість побувала у рідному Лондоні, де засвітила розкішну та дещо пікантну сукню.

У Голлівуді тривають допрем'єрні покази романтичної комедії "Останнє Різдво". Презентацію кінострічки не пропускають головні актори – Емілія Кларк та Генрі Голдінг. Щоразу знаменитості обирають розкішні вбрання у стилі фільму, які заворожують мережу елегантністю та різдвяними мотивами. Однак днями Емілія вирішила дещо порушити свій образ, додавши до нього пікантності.

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Перед камерами акторка постала у чорній сукні від Prada. Вбрання мало декор з паєток та сексуальне декольте. Відтак всі учасники презентації "Останнього Різдва" могли помітити відсутність спідньої білизни на Емілії Кларк. Водночас образ знаменитої красуні не був вульгарним, що підкреслили всі західні ЗМІ.



Емілія Кларк, Генрі Голдінг та режисер Пол Фейг / Getty Images

Цікаво, що до сукні акторка прикріпила брошку у вигляді маку. Презентація фільму відбулась 11 листопада, коли у рідній для Емілії Кларк Великобританії вшановують загиблих військових. Тому зірка вирішила символічно долучитись до Днів пам'яті і показати солідарність зі своєю нацією.



Розкішний образ Емілії Кларк / Getty Images

Що відомо про фільм "Останнє Різдво"?Романтична комедія, яка стала одним із найбільш очікуваних фільмів року. Прем'єра "Останнього Різдва" в Україні запланована на 19 грудня 2019 року.



У центрі сюжету – історія дівчини Кейт (Емілія Кларк), яка погодилась працювати ельфом у магазині подарунків. Це було не зовсім вдале рішення, оскільки вона перебуває у депресивному стані та зловживає алкоголем. Проте напередодні Різдва її життя кардинально змінюється: несподівано Кейт знайомиться із хлопцем, який допомагає їй поглянути на свої будні з іншої сторони.



Цікаво, що назву комедії автори запозичили з однойменного хіта Джорджа Майкла. Окрім цієї пісні, в "Останньому Різдві" можна буде почути й інші композиції артиста.