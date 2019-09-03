У розкішній сукні від Chanel: Лілі-Роуз Депп зачарувала виходом на Венеційському кінофестивалі

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Лілі-Роуз Депп на Венеційському кінофестивалі
Лілі-Роуз Депп на Венеційському кінофестивалі / www.gettyimages.com

На італійському острові Лідо триває одна зі знакових подій кіноіндустрії – 76-ий Венеційський фестиваль. Представники Голлівуду один за одним презентують свої новинки та красуються на червоній доріжці заходу. Серед гостей фестивалю була молода акторка Лілі-Роуз Депп.

Відомо, що 20-річна донька Джонні Деппа і Ванесси Параді взяла участь у презентації фільму "Король" (The King). У кінострічці Лілі-Роуз зіграла роль коханої Генріха V (Тімоті Шаламе), відтак з іншими акторами фільму вийшла на червону доріжку фестивалю. 

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Для особливого виходу зірка обрала розкішну сукню від Chanel. Не дивно, що Лілі-Роуз Депп надала перевагу саме цій знаменитій компанії, адже вона є амбасадором бренду. Ніжно-бузкова сукня підкреслила струнку фігуру акторки та додала її образу ніжності. Хвилясте волосся Лілі-Роуз вирішила зібрати у зачіску та завершити вигляд взуттям на підборах. 

Лілі-Роуз Депп на червоній доріжці
Лілі-Роуз Депп на червоній доріжці / Фото: Getty Images

Розкішний образ Лілі-Роуз Депп
Розкішний образ Лілі-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Чималу увагу ЗМІ привернув головний актор фільму "Король" – Тімоті Шаламе. Ще у 2018 році йому приписували роман із Лілі-Роуз Депп, тому фотографи очікували, коли ж пара покаже свої почуття перед камерами. Однак актори вирішили не давати журналістам приводів для чуток та навіть не стали поряд на спільному фото. 

Актори фільму
Актори фільму "Король" / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Фестивалі Голлівуд Chanel
Джерело: LifeStyle 24
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