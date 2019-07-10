У розкішній сукні з чималим декольте: Бейонсе прийшла на прем'єру фільму "Король Лев"

Популярна американська співачка Бейонсе стала однією з запрошених зірок на прем'єрному показі фільму "Король Лев" в Голлівуді. І це не дивно, адже поп-діва озвучила персонажа в кінострічці.

Кіноадаптація знаменитого мультфільму "Король Лев" привернула чималу увагу кіноманів. Відтак у всьому світі очікують на прем'єру новинки від режисера Джона Фавро. 9 липня 2019 року у Лос-Анджелесі зіркові гості вперше побачили фільм. Серед них – знаменитості, які брали участь в озвучуванні: Бейонсе, Джеймі Фокс, Келлі Роуленд, сестри Зоуї і Емілі Дешанель.

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Бейонсе на прем'єрі фільму "Король Лев" / Instagram / @beyonce

Та, мабуть, найбільшу увагу ЗМІ привернула запальна співачка Бейонсе. Для світського виходу вона обрала розкішну смокінг-сукню від Alexander McQueen. Вбрання було розшитим кришталевими прикрасами та мало пікантну зону декольте. До образу Бейонсе підібрала босоніжки на підборах, невеличкий клатч та масивні прикраси. Зачіска з африканськими косичками і макіяж завершили ефектний look знаменитості.

Супроводжувала Бейонсе її 7-річна донька Блю Айві та чоловік Jay-Z. Репер спершу не брав участі у фотосесії, щоб його дитина змогла відчути славу. Дівчинка, яка тримала свою зіркову маму за руку, із задоволенням позувала перед камерами.



Бейонсе з донькою / Instagram / @beyonce



Співачка Бейонсе з Jay-Z / Instagram / @beyonce



Стильний образ Бейонсе / Instagram / @beyonce



Поп-діва Бейонсе / Колаж LifeStyle 24

Що відомо про "Король Лев"? Це кіноадаптація культового мультфільму "Король Лев", який вийшов на телеекрани у 1994 році. Режисером нового фільму став талановитий Джон Фавро. Для створення графічного шедевра кіностудія Disney залучила найкращу техніку та спеціалістів: творці скомбінували CGI-графіку з "живими" кадрами. Голлівудські зірки долучились до створення кінострічки, озвучивши головних героїв: Сімбу – Дональд Гловер, левицю Налу – Бейонсе, Муфасу – Джеймс Ерл Джонс, Сарабі – Елфрі Вудард, Шрама – Чиветел Еджіофор, Зазу – Джон Олівер, Рафікі – Джон Кані, Тімона – Біллі Айкнера і Пумбу – Сет Роген. Прем'єра фільму "Король Лев" в Україні запланована на 18 липня 2019 року.