У розкішній твідовій сукні: Кейт Міддлтон прийшла на жалобну церемонію

У світі вшановують пам'ять жертв Голокосту. З цієї нагоди у британському Вестмінстері відбулась жалобна церемонія, в якій взяли участь принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Королівська сім'я завжди долучається до жалобних заходів, тому й запрошення щодо відзначення Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту вони не оминули увагою. Поспілкуватись з тими людьми, які вижили після нещадного терору, прийшли принц Вільям і Кейт Міддлтон.

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Їхня поява на заході була прогнозованою, адже герцогиня Кембриджська на початку січня 2020 року долучилась до проєкту #HolocaustMemorialDay. Його метою є вшанування пам'яті загиблих і допомога тим, хто вижив під час Голокосту. Кейт Міддлтон вирішила донести історії постраждалих завдяки фотографіям. Герцогиня влаштувала символічну зйомку в Кенсінгтонському палаці, на яку запросила двох героїв – Івонн Бернштейн і Стівена Франка. Історія людей, які вижили в концтаборах, розчулила Кейт Міддлтон, тому вона захотіла познайомитись і з іншими постраждалими.

Участь герцогів Кембриджських у жалобній церемонії була заздалегідь анонсованою, тому вони ретельно підготувались до зустрічі. Перед камерами принц Вільям постав у класичному чорному костюмі з сірою краваткою. Та більшу увагу привернуло вбрання Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська обрала сіру твідову сукню з чорним комірцем та поясом від дизайнерського бренду Catherine Walker. Одяг ідеально підійшов під дрес-код жалобної церемонії, а Кейт Міддлтон доповнила його темними колготами та взуттям на підборах. З перших хвилин появи герцогиня Кембриджська опинилась у центрі уваги всіх учасників церемонії, тому залюбки приділила час кожному.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон у Вестмінстері / Getty Images



Розкішний вихід Кейт Міддлтон / Getty Images

Стильну сукню чудово пам'ятають журналісти LifeStyle 24, адже саме її Кейт Міддлтон обрала для дебютного супроводу Єлизавети ІІ на урочистій події. Представниці монархії відвідали відкриття нового корпусу Королівського коледжу в Лондоні. Сталось це у березні 2019 року.



Кейт Міддлтон / Getty Images



​Єлизавета II і Кейт Міддлтон / Getty Images