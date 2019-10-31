У розкішній вечірній сукні від Valentino: Емілія Кларк прийшла на презентацію фільму

Після завершення зйомок популярного серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк продовжила кінокар’єру. Акторка отримала чимало пропозицій від голлівудських режисерів та розпочала з ними активну співпрацю. Днями знаменитість відвідала кінопрем'єру новинки від Пола Фейга, засвітивши розкішну сукню від Valentino.

Днями на Мангеттені відбулась довгоочікувана презентація романтичної комедії "Останнє Різдво". Всі головні актори кінострічки постали перед сотнями журналістів та розповіли свої враження від зйомок фільму. На червоній доріжці красувались Емілія Кларк, Генрі Голдінг, Емма Томпсон, Мішель Єо та Ребека Рут. Однак всіх зірок з легкістю затьмарила голлівудська "Мати драконів".

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Зірки фільму "Останнє Різдво" у Нью-Йорку / Instagram / @lastchristmasthemovie

Емілія Кларк обрала для публічного виходу розкішну блискучу сукню фіолетового кольору з колекції Valentino. Вбрання витончено підкреслило фігуру акторки, що відзначили журналісти західних ЗМІ. Цього разу Емілія Кларк вирішила відмовитись від зачіски, обравши ідеальну укладку волосся. Ефектний вечірній макіяж завершив look знаменитості.

Прем'єра фільму "Останнє Різдво" дала мені привід одягтися, як різдвяна іграшка, дякую Valentino за це,

– написала у мережі акторка.



Розкішний образ Емілії Кларк / Instagram / @lastchristmasthemovie



Емілія Кларк / Instagram / @emilia_clarke



Головні актори фільму "Останнє Різдво" / Instagram / @lastchristmasthemovie

Цікаво, що для презентації фільму "Останнє Різдво" Емілія Кларк обирає образи у стилі своєї героїні. Так, у Берліні вона засвітила розкішний блакитний костюм, який є трендовим у цьому сезоні.



Емілія Кларк на прем'єрі фільму "Останнє Різдво" / Getty Images

Що відомо про фільм "Останнє Різдво"?

Це одна з найбільш очікуваних різдвяних комедій, прем'єра якої запланована на 19 грудня 2019 року. У центрі сюжету – головна героїня Кейт (Емілія Кларк), яка погодилась працювати ельфом у магазині подарунків. І це було хибне рішення, адже дівчина перебуває у депресивному стані та зловживає алкоголем. Випадково Кейт зустрічає хлопця, який кардинально змінює її життя.



Назву романтичної кінострічки автори запозичили з однойменної пісні Джорджа Майкла. Крім цієї композиції, у фільмі "Останнє Різдво" можна буде почути й інші знамениті треки артиста.