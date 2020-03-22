У розкішній жовтій сукні: Тіна Кароль вразила стрункою фігурою на шоу

Хоч в Україні оголошено карантин, на "1+1" показали 10 випуск популярного проєкту "Голос країни-10". Однак не тільки неперевершений вокал учасників підкорив глядачів, але й ефектна поява Тіни Кароль.

Перед камерами "Голосу країни-10" артистка постала у приталеній жовтій сукні з пікантним декольте. Тіна Кароль доповнила образ романтичними локонами та макіяжем з акцентом на яскраві рожеві губи. До вбрання знаменита українська модниця підібрала босоніжки на підборах кольору фуксії. Виглядала Тіна Кароль неперевершено, викликавши захват у своїх прихильників та Дана Балана.

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Цікаво, що зйомки розважального проєкту відбувались незадовго до оголошення карантину та пандемії коронавірусу. Тому під час 10 випуску організатори шоу транслювали ролик, записаний із зірковими тренерами та учасниками "Голосу країни-10". Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських, а також Монатік і Дан Балан закликали українців не покидати свої домівки та перечекати час карантину з рідними.

Дивіться відеозвернення учасників "Голосу країни-10" до глядачів