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У розкішній жовтій сукні: Тіна Кароль вразила стрункою фігурою на шоу

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Тіна Кароль та Дан Балан на "Голосі країни" / Instagram / @_fantina

Хоч в Україні оголошено карантин, на "1+1" показали 10 випуск популярного проєкту "Голос країни-10". Однак не тільки неперевершений вокал учасників підкорив глядачів, але й ефектна поява Тіни Кароль.

Перед камерами "Голосу країни-10" артистка постала у приталеній жовтій сукні з пікантним декольте. Тіна Кароль доповнила образ романтичними локонами та макіяжем з акцентом на яскраві рожеві губи. До вбрання знаменита українська модниця підібрала босоніжки на підборах кольору фуксії. Виглядала Тіна Кароль неперевершено, викликавши захват у своїх прихильників та Дана Балана. 

Важливо: Голос країни 10 сезон 10 випуск: які учасники стали першими чвертьфіналістами шоу

Цікаво, що зйомки розважального проєкту відбувались незадовго до оголошення карантину та пандемії коронавірусу. Тому під час 10 випуску організатори шоу транслювали ролик, записаний із зірковими тренерами та учасниками "Голосу країни-10". Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських, а також Монатік і Дан Балан закликали українців не покидати свої домівки та перечекати час карантину з рідними. 

Дивіться відеозвернення учасників "Голосу країни-10" до глядачів

 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Тіна Кароль
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