У розкішному пальті та картатій сукні: Кейт Міддлтон зачарувала витонченим образом

Поки герцоги Сассекські узгоджують всі питання з Єлизаветою ІІ про складання своїх обов'язків, їхні родичі принц Вільям та Кейт Міддлтон активно виконують свою роботу. 15 січня подружжя здійснило офіційну поїздку до британського міста Бредфорд.

Чимало британців обурені від заяви герцогів Сассекських жити на дві країни та не виконувати свою роботу у складі королівської родини. Ймовірно, щоб залагодити ситуацію принц Вільям та Кейт Міддлтон активно приступили до своїх обов’язків. 15 січня подружжя здійснило перший офіційний вихід у 2020 році, відвідавши місто Бредфорд.

Читайте також: Королева Єлизавета ІІ схвалила рішення принца Гаррі та Меган Маркл

Обмежуватись одним заходом герцоги Кембриджські не стали, тому запланували чимало зустрічей. Зокрема, представники палацу, за традицією, влаштували бесіду з молоддю, щоб поцікавитись про дозвілля та можливості у місті. Для цього принц Вільям та Кейт Міддлтон обрали місцеву ратушу.

Також герцоги не оминули увагою благодійну організацію Khidmat Centre, яка надає допомогу знедоленим місцевим жителям. Там пара затрималась довше та навіть посмакувала молочні коктейлі. На черзі – ознайомлення з місцевими соціальними проєктами Better Start Bradford і Near Neighbours, які допомагають родинам з маленькими дітьми та об'єднують людей з різних спільнот.



Кейт Міддлтон в Бредфорді / Getty Images

Для цього особливого виходу Кейт Міддлтон ретельно підготувалась. Перед громадськістю вона постала у розкішному зеленому пальті від улюбленого бренду Alexander McQueen, до якого підібрала мідісукню з картатим трендовим принтом від Zara. Герцогиня Кембриджська викликала захват у користувачів мережі, адже чимало модниць можуть придбати собі таке ж плаття.

Образ Кейт Міддлтон вирішила завершити туфлями на стійких підборах та маленькою сумочкою від Aspinal. Хвилясте волосся і лаконічний макіяж додали вигляду герцогині ще більшої вишуканості.



Розкішний образ Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон спілкується з британцями / Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal



Перший офіційний вихід Вільяма і Кейт у 2020 році / Twitter / @KensingtonRoyal