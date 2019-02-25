У розкішному вбранні та з усмішкою: Бредлі Купер та Ірина Шейк засвітились на Оскар-2019

Одна з найпривабливіших пар Голлівуду – актор Бредлі Купер та модель Ірина Шейк – зачарували спільним виходом на червоній доріжці Оскара-2019. Пара виблискувала перед камерами, щасливо усміхаючись один до одного.

Хоч у мережі чимало прихильників "Народження зірки" мріяли і поза екраном побачити разом Леді Гагу та Бредлі Купера, актор підтверджує, що щасливий у стосунках з Іриною Шейк. Пара вкотре приголомшила всіх спільним виходом.

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На церемонії Оскар-2019, що відбувається 24 лютого у Лос-Анджелесі, Бредлі Купер постав в елегантному чорному костюмі з метеликом. Під час фотосесії актор не відпускав руку своєї коханої та захоплено дивився на неї.

Модель Ірина Шейк теж щасливо позувала поряд з Бредлі Купером. Перед камерами вона засвітилась у розкішній чорній сукні з оголеною спиною та золотим декором. Вбрання зірка обрала з колекції Burberry, з яким активно співпрацює. Ефектні прикраси завершили образ Ірини Шейк.

Варто зазначити, що Бредлі Купер має чималу популярність на премії Оскар-2019. Його дебютна режисерська робота "Народження зірки" потрапила до лідерів за кількістю номінацій на нагороду. Зокрема, Бредлі Купер, який виконав одну з головних ролей у фільмі, претендує на статуетку в номінації "Найкращий актор".