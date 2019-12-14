У самому бюстгальтері та без макіяжу: Ірина Шейк поділилася спокусливим фото

Знаменита 33-річна модель, яка підкорила міланські та паризькі подіуми, продемонструвала природну красу та пишні принади. Вона поділилася звабливою світлиною на особистій сторінці в інстаграмі. На ній вона постала без одягу та жодних фільтрів.

Сексапільна брюнетка безперервно бере участь у зйомках для найпрестижніших міжнародних глянців та модних брендів зі світовим ім'ям. Над фото, які модель публікує на сторінках соціальних мереж, чаклує ціла команда іменитих професійних фотографів, провідних дизайнерів, візажистів та перукарів. Проте останній кадр у її інстаграмі – селфі, зроблене у напівтемряві у власному будинку.

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Цю світлину відданні шанувальники вподобали не менше, ніж результати гламурних зйомок. Менше ніж за добу допис набрав близько півмільйона лайків та понад дві сотні захопливих коментарів.

На фото Ірина Шейк зображена лише у червоному бюстгальтері з різдвяної колекції відомого італійського бренду спідньої білизни Intimissimi. Мереживний ліф спокусливо підкреслив пишні груди зірки, а відсутність інших елементів одягу дозволила вкотре продемонструвати струнке тіло. Неабиякою відвертістю для Ірини Шейк стала цілковита відсутність макіяжу на обличчі.

Не вперше Ірина Шейк оголяється перед камерами. Її провокаційні світлини з'явилися на сторінках американського журналу Vogue. Партнеркою сексуаьної фотосесії стала 38-річна бразильська супермодель Адріана Ліма. Тоді для зйомки вона одягла спідню чорну білизну, колготки у горошок і вініловий жакет over-size.