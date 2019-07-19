У сексуальних купальниках: "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул знялась у рекламі

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"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул
"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Супермодель з Південної Африки Кендіс Сванепул поділилась із прихильниками новим гарячим кадром. Знімок "ангел" Victoria's Secret зробила для реклами, яку користувачі мережі невдовзі побачать.

Модель Кендіс Сванепул у 30 років може похизуватись не тільки світовою славою, але й чималими статками. "Ангела" Victoria's Secret називають однією з найвисокооплачуваніших моделей світу, адже вона співпрацює з такими легендарними брендами як Ralph Lauren, Versace, Dolce and Gabbana, Oscar de la Renta, Givenchy та Christian Dior.

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Однак на досягнутому Кендіс Сванепул не зупинилась і створила власну лінію купальників Tropic of C. Нову круїзну колекцію модель вирішила рекламувати самотужки, тому найняла знаменитого фотографа Джерома Дюрана, який співпрацює з Victoria's Secret. Зйомку провели у Кенії, відтак модель не тільки вражала прихильників ідеальною фігурою, але й пейзажами місцевого заповідника. 

На своїй Instagram-сторінці Кендіс Сванепул опублікувала перший кадр з нової реклами, на якому постала у купальнику з анімалістичним принтом. Свій образ запальна білявка доповнила взуттям на платформі та палицею в руках. 

Водночас сам Джером Дюран опублікував ще одне рекламне фото моделі. На знімку сексуальна Кендіс постала у закритому купальнику гірчичного кольору. Позувала манекенниця на фоні звичайного асфальту, що аж ніяк не повпливало на її звабливість у кадрі. 

Це не єдині фото, які відомий фотограф зробив для "ангела". Відтак, згідно з анонсом Кедіс Сванепул, невдовзі її прихильники зможуть оцінити всю лінію купальників. 

 

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22 липня
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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