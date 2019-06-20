У серіалі "Чорнобиль" знехтували правдивими фактами: сценарист Крейг Мезін пояснив причину

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Кадр з серіалу "Чорнобиль"
Кадр з серіалу "Чорнобиль" / IMDb

Уважні глядачі і палкі шанувальники неодноразово критикували серіал "Чорнобиль" за незаконний плагіат або ж за неточності у сюжеті. Крейг Мезін пояснив, чому у деяких моментах, йому довелося пожертвувати правдою і віддалити сюжет від повністю реалістичної картини.

Перед створенням серіалу "Чорнобиль" автори ідеї детально вивчили хроніки, однак все одно допустилися помилок у сюжеті. Проте, як зазначив Крейг Мезін в інтерв'ю для ТСН, це було зроблено навмисно і обдумано.

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Першим аргументом було те, що на меті знімальної команди було вмістити події двох років у п'ять серій. Першою серйозною відмінністю було те, що вертоліт, який падав у реактор, довелося змістити у часі на півроку. В іншому випадку саме цю драматичну сцену, яка, на погляд Крейга Мезіна, була дуже важливою, не вдалося б вмістити у серіал. Також сценарист зізнався, що перебільшив потужність другого вибуху, який міг відбутися на АЕС, якщо б туди потрапило паливо з реактора.


Момент перед падінням вертольота в реактор / IMDb

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Чорнобиль серіал
Джерело: LifeStyle 24
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