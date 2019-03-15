У серіалу "Друзі" ніколи не буде продовження: автор Марта Кауффман назвала причину

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Авторка ідеї "Друзі" та акторський склад
Авторка ідеї "Друзі" та акторський склад / Колаж: LifeStyle 24

Одним із найпопулярніших серіалів за останні 25 років є комедійний серіал "Друзі", попри те, що остання серія вийшла на екрани у 2004 році. В мережі часто з'являються чутки про продовження історії, однак авторка ідеї Марта Кауффман розповіла, чому цього не відбудеться.

Римейки чи сиквели до фільмів та серіалів, які були популярними у 1990-ті та 2000-ні набирають все більшої популярності. Нещодавно стало відомо, що "Беверлі-Гіллз, 90210" отримає продовження, а пізніше мережу підірвав фейковий трейлер до серіалу "Друзі". Однак, як виявилося пізніше, це було змонтоване відео з інших різних картин.

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Так, шанувальники комедійного проекту "Друзі" не приховували розчарування, коли дізналися, що продовження не буде. Авторка ідеї Марта Кауфманн пояснила в інтерв'ю для The Rolling Stone, чому саме не слід очікувати на нову історію.

Є кілька причин. По-перше, шоу про той час, коли твої друзі – твоя сім'я. Зараз не той час. Якщо ми зберемо шість акторів знову, серце шоу зникне. По-друге, неясно, наскільки це буде позитивним. Людям подобається те, що вже завершилося, і треба залишити все так, як є, а не робити серію розчарувань,
– поділилася Марта Кауффман.

 
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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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