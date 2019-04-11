У шифоновій сукні в горох у стилі 90-х: Іванка Трамп демонструє стильний образ

Дочка президента США Дональда Трампа славиться своїм стриманим і елегантним стилем, проте, як кожній дівчині, весною їй захотілося легкості та ніжності у своїх образах. Так, днями Іванка Трамп похизувалася весняною сукнею, яка повинна буде в гардеробі кожної леді.

Стиль 90-х повернувся до нас ще два сезону тому, однак у гардеробі зіркових модниць не припиняють з'являтися старі-нові моделі вбрань, яким знаменитості дають нове життя і тим самим закладають тон моді. Так, Іванка Трамп яскраво продемонструвала, що цієї весни не обійтися без сукні в горох родом з 90-х.

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В такому вигляді донька президента США з'явилася в Білому домі на офіційній зустрічі, де вона та генеральний директор організації Pledgeto Americas Workers підписували угоду про подальшу співпрацю.

Для важливого заходу Іванка Трамп могла б одягнути улюблений брючний костюм, до прикладу, однак вона одягнула легку шифонову сукню світлого відтінку в бежевий горох. На талії красувався широкий пояс, який йшов у комплекті з сукнею, а доповнили образ замшеві туфлі-човники в тон до принта на платті.