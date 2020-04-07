У шкіряних штанах і мереживному топі: Олена Шоптенко вразила образом на карантині

Знаменита українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко навіть на карантині має неперевершений вигляд. У мережі вона показала свою нову покупку – приталені штани з екошкіри.

Карантин закінчиться, тому модниці вже дбають про свій гардероб. До них долучилась і Олена Шоптенко, яка похизувалась в інстаграм-блозі новою покупкою.

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Перед камерою свого телефону танцівниця позувала у штанах із екошкіри, які є трендом цього сезону. Досить звабливий образ вона вирішила доповнити мереживним топом і подовженим піджаком. Жовті туфлі-човними завершили стильний look Олени Шоптенко.

А вже у дописі хореограф зізналась, що давно шукала собі такі штани, однак тільки на карантині зуміли їх знайти. Олена Шоптенко приміряла обновку та залюбки красувалась у своїй гардеробній.

Я так давно хотіла штани зі штучної шкіри! Так хотіла! Довго шукала – не знайшла. Знову шукала. Потім шила. І ось вони мої! Вони в точності такі, як я хотіла! А головне що? Головне – вчасно! Одягну зараз і піду вся така красива на кухню прогуляюсь, – пожартувала вона.

Відомо, що на час карантину Олена Шоптенко самоізолювалась у власному помешканні з маленьким сином та чоловіком. Однак танцівниця не забуває і про своїх прихильників. Днями на їхнє прохання Олена Шоптенко станцювала пристрасну румбу, яка розбурхала мережу.