У шкіряних штанах та на високих підборах: королева Летиція приголомшила стильним виходом

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Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Представниця іспанської королівської сім'ї Летиція здійснила черговий офіційний вихід. 47-річна дружина Філіпа VI похизувалася стрункою фігурою в ефектному образі, для якого використала один із трендів сезону – шкіряні штани.

Дрес-код королівських сімей Монако, Іспанії, Бельгії та інших країн значно відрізняється від правил монаршої сім'ї Великобританії. Так, королева Летиція вільно може дозволити собі одягнути ефектне шкіряне вбрання, на відміну від Кейт Міддлтон, наприклад. У подібних образах виходили до публіки королева Ранія, яка одягнула костюм з екошкіри, а також княгиня Шарлін, яка довершила образ шкіряною курткою. 

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Так, на презентацію проєкту проти наркоманії, яку представляв іспанський фонд FAD, Її Величність прийшла у неймовірно стильному образі. На стрункій Летиції була біла подовжена двобортна жилетка з чорними ґудзиками від іспанського бренду Massimo Dutti, а також шкіряні завужені штани від вітчизняної марки Uterqüe. Образ довершило чорне взуття на підборах, яке пізніше королева змінила на зручні туфлі "на низькому ходу".

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Король Філіп VI і його дружина Летиція / Getty Images 
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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