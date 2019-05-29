У шкіряній білизні: Белла Хадід приголомшила мережу провокативним образом – фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / www.gettyimages.com

Американська модель Белла Хадід шокувала шанувальників у мережі несподіваним відвертим образом, примірявши шкріяне вбрання у новій фотосесії для журналу.

Епатажне фото Хадід опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку Белла позує у шкіряному бюстгальтері, обтислій міні-спідниці, чорній накидці та панчохах. Завершують незвичний образ супермоделі чорні окуляри та туфлі-човники на високих підборах.

Цікавою деталлю стала коротка чорна перука з чубчиком, яку приміряла знаменитість.

"Відправте мене в майбутнє", – зазначила у підписі Хадід.

Так, стилісти підготували провокативний образ для нової фотосесії журналу Pop Magazine. Користувачі у мережі вже зі захватом відреагували на знімок з "бекстейджу". Так, за перші години фото назбирало понад 560 тисяч вподобань та тисячі коментарів.

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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