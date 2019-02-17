У шкіряній міні-спідниці і з пишним бюстом: провокативний образ Лесі Нікітюк
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відвідала 16 лютого другий український Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, який пройде в Ізраїлі у травні.
На знімальному майданчику Нацвідбору зірка не могла не провідати ведучого Сергія Притулу. Додамо, що Сергій і Леся працюють разом у шоу "Хто зверху?" Так, нові знімки з другом і колегою Нікітюк опублікувала на своїх сторінках у соціальних мережах.
Читайте також: Як виглядає рідний брат Лесі Нікітюк: у мережі з'явилось фото
"Благословила Дмитровича Сергія Притулу на ефір", – підписала знімки Нікітюк.
Для виходу Леся приміряла звабливу шкіряну міні-спідницю зі стильними ременями, яку доповнила чорним верхом з глибоким вирізом. Завершував образ української телеведучої яскравий макіяж з акцентом на губи темно-вишневого кольору.
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Facebook