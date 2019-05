У шкіряній міні-спідниці: Леся Нікітюк показала стильний образ на літо

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно веде свій блог у соціальних мережах, за яким стежать понад 2,8 мільйонів шанувальників. Зірка часто демонструє шанувальникам струнку фігуру та стильні комбінації в одязі.

Новий знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У своїх розповідях Нікітюк інколи пародіює світових селебріті, показуючи своє вбрання та говорячи кумедним голосом "This is my look of the day" ("Це мій образ на сьогодні"). З таким підписом телеведуча придбала собі футболку та доповнила її шкіряною міні-спідницею.

Завершили образ Лесі волосся зібране у пишний хвіст та денний макіяж з акцентом на очах.

Прихильники Нікітюк перебувають у захваті від кожного нового знімку Лесі та називаються її українською К'ярою Ферраньї (італійська блогерка). "Красуня", "Очі палають – це Ваш секрет краси", "Богиня", – пишуть користувачі у мережі.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk