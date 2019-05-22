У шкіряній міні-спідниці: Леся Нікітюк показала стильний образ на літо

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно веде свій блог у соціальних мережах, за яким стежать понад 2,8 мільйонів шанувальників. Зірка часто демонструє шанувальникам струнку фігуру та стильні комбінації в одязі.

Новий знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У своїх розповідях Нікітюк інколи пародіює світових селебріті, показуючи своє вбрання та говорячи кумедним голосом "This is my look of the day" ("Це мій образ на сьогодні"). З таким підписом телеведуча придбала собі футболку та доповнила її шкіряною міні-спідницею.

Завершили образ Лесі волосся зібране у пишний хвіст та денний макіяж з акцентом на очах.

Прихильники Нікітюк перебувають у захваті від кожного нового знімку Лесі та називаються її українською К'ярою Ферраньї (італійська блогерка). "Красуня", "Очі палають – це Ваш секрет краси", "Богиня", – пишуть користувачі у мережі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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