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У шкіряній мінісукні: Ана де Армас обрала пікантне вбрання для виходу з Беном Аффлеком

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Ана де Армас вийшла на прогулянку з Беном Аффлеком / Instagram / @ana_d_armas

Голлівудська акторка Ана де Армас стала чи не головною зіркою західних таблоїдів. Після того, як стало відомо про її роман з Беном Аффлеком, преса звертає увагу на кожен їхній публічний вихід.

Днями закохані, за традицією, покинули маєток Бена Аффлека в Лос-Анджелесі для прогулянки. Папараці сфотографували пару, коли вони вигулювали своїх собак. Бен Аффлек та Ана де Армас нарешті прислухались до порад ВООЗ та одягнули медичні маски.

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Цікаво, що карантинна прогулянка аж ніяк не вплинула на ефектність образу красуні. Ана де Армас красувалась поряд з зірковим бойфрендом у мінісукні з екошкіри. До вбрання вона підібрала білі кеди, які гармонійно доповнили стильний look.

Водночас Бен Аффлек обрав більш буденне вбрання. Актор вигулював собаку у звичайній футболці та джинсах, до яких підібрав кросівки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Як відомо, Ана де Армас та Бен Аффлек познайомились на зйомках фільму "Глибока вода". Саме там виникла симпатія між головними акторами, які грали подружжя. Відтак після завершення зйомок Ана та Бен влаштували романтичний відпочинок на Кубі. І, здається, ці стосунки можуть перерости у шлюб: акторка вже переїхала до коханого, а Аффлек навіть планує познайомити дівчину зі своїми дітьми від попередніх стосунків з Дженніфер Гарнер. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Бен Аффлек Зіркові романи Голлівуд Стиль і мода
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