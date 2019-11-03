У шкіряній сукні: Кортні Кардашян розбурхала фанів сексапільним виходом у Лос-Анджелесі

40-річна Кортні Кардашян – найстарша сестра клану Кардашян-Дженнер – потрапила в об'єктиви папараці у суботу ввечері, 2 листопада, коли прямувала на вечірку у Лос-Анджелесі.

Кортні Кардашян привернула до себе чимало уваги провокативним образом. Для виходу зірка реаліті-шоу вбралася у сміливе шкіряне плаття.

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Головним акцентом в образі стало глибоке декольте вбрання, яке підкреслило пишний бюст 40-річної Кортні. Найстарша дочка Кріс Дженнер, у якої зріст 155 сантиментрів, доповнила look босоніжками на шпильках у колір сукні.

Селебріті вирішила не навантажувати образ зайвими аксесуарами, тому завершує ефектний "аутфіт" лише маленька сумка у руках.



Кортні Кардашян / Getty Images



​Кортні Кардашян / Getty Images