У шкіряній сукні: Кортні Кардашян розбурхала фанів сексапільним виходом у Лос-Анджелесі
40-річна Кортні Кардашян – найстарша сестра клану Кардашян-Дженнер – потрапила в об'єктиви папараці у суботу ввечері, 2 листопада, коли прямувала на вечірку у Лос-Анджелесі.
Кортні Кардашян привернула до себе чимало уваги провокативним образом. Для виходу зірка реаліті-шоу вбралася у сміливе шкіряне плаття.
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Головним акцентом в образі стало глибоке декольте вбрання, яке підкреслило пишний бюст 40-річної Кортні. Найстарша дочка Кріс Дженнер, у якої зріст 155 сантиментрів, доповнила look босоніжками на шпильках у колір сукні.
Селебріті вирішила не навантажувати образ зайвими аксесуарами, тому завершує ефектний "аутфіт" лише маленька сумка у руках.
Кортні Кардашян / Getty Images
Кортні Кардашян / Getty Images