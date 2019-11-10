У шкіряній сукні від Dior: Шарліз Терон вразила образом на урочистій події

Голлівудська акторка Шарліз Терон знов опинилась у центрі новин всіх західних ЗМІ. Цього разу знаменитість підкорила мережу ефектним виходом на червону доріжку премії American Cinematheque Award.

Урочиста подія відбулась у Лос-Анджелесі 9 листопада. Чимало голлівудських зірок прийшли на церемонію, щоб підтримати своїх колег та поборотись за престижну статуетку. Нагороду за видатні досягнення в кінематографі отримала Шарліз Терон. Під час промови акторка не стримувала свого захвату та зізналась, що, ставши лауреатом численних премій, їй досі складно повірити в реальність свого успіху.

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"Дякую організаторам за цю нагороду, я дійсно вражена. Проста людина всередині мене кожен раз не може повірити в те, що це дійсно відбувається. Дуже часто я почуваюсь незручно, коли люди говорять про мене і мою роботу в кіно стільки приємних речей. Так, я багато працювала, але все-таки удача зіграла чималу роль в тому, де я зараз перебуваю. І я ніколи про це не забуду", – зізналась Шарліз Терон.



Шарліз Терон та Адам Арон / Getty Images

Проте не тільки відверта промова привернула увагу всіх журналістів. Перед учасниками American Cinematheque Award Шарліз Терон постала у розкішній сукні від Dior. Це і не дивно, що акторка обрала вбрання саме від цього знаменитого бренду, адже вже кілька років поспіль є їхнім амбасадором. Шкіряна сукня Шарліз Терон виглядала розкішно, адже поверх мініодягу дизайнери пришили мережевний вечірній верх. Такий look зірка доповнила туфлями-човниками і масивними прикрасами.

Шарліз вирішила не додавати брутальності своєму вигляду, зробивши стильну укладку волосся та ледь помітний макіяж. Виглядала вона неперевершено, що відзначили не тільки прихильники, але й експерти американських таблоїдів.



Шарліз Терон в Лос-Анджелесі / Instagram / @charlizeafrica