У шкіряній сукні з глибоким декольте: Белла Хадід знялася у звабливій фотосесії
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Супермодель Белла Хадід зробила сюрприз армії шанувальників у соціальних мережах, показавши нові знімки в образі дівчини-кішки.
Результати нової фотосесії Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, Хадід позує у сексуальному образі. На знімках супермодель одягнена у шкіряне плаття, яке прикрашено ременями. Її образ завершують чорні ботфорти та масивні золоті сережки.
Спокусливий макіяж зі стрілками і пишні локони чудово доповнили стиль зірки.
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid
Джерело: 24 канал
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