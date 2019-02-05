У шкіряній сукні з глибоким декольте: Белла Хадід знялася у звабливій фотосесії

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадід зробила сюрприз армії шанувальників у соціальних мережах, показавши нові знімки в образі дівчини-кішки.

Результати нової фотосесії Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Хадід позує у сексуальному образі. На знімках супермодель одягнена у шкіряне плаття, яке прикрашено ременями. Її образ завершують чорні ботфорти та масивні золоті сережки.

Спокусливий макіяж зі стрілками і пишні локони чудово доповнили стиль зірки.

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Белла Хадід
Джерело: 24 канал
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