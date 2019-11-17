У шкіряному плащі на оголене тіло: провокативний вихід моделі Белли Хадід

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Белла Хадід: сексуальний образ / Instagram / @bellahadid

Американська модель Белла Хадід підкорила прихильників звабливим виходом. На інстаграм-сторінці вона поділилась знімками, поставши у шкіряному плащі, вбраному на голе тіло.

Знімки сексуальна Белла Хадід зробила у французькому готелі. Модель постала перед камерами у сексуальному шкіряному плащі від бренду Supriya Lele. Під верхнім одягом виднілось оголене тіло Белли Хадід та чорні штани, що виглядало досить провокативно. Звабливості додавали і зав'язки, які допомагали манекенниці уникнути знімків топлес. Белла Хадід зав'язала волосся у хвіст та зробила ефектний макіяж, викликавши захват у своїх прихильників. 

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Цікаво, що у такому відвертому образі модель прийшла на інтерв'ю, організоване французьким журналом Vogue. Під час бесіди з журналістами Белла Хадід розповіла про свою модельну кар'єру, про яку мріють тисячі її колег у всьому світі. 

Збираюся поговорити на французькому фестивалі моди Vogue про мою кар’єру, про те, як вона почалася, прогресувала та стала моїм захопленням,
– прокоментувала вихід Белла Хадід. 

Сексуальна Белла Хадід
Сексуальна Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Провокативний образ Белли Хадід
Провокативний образ Белли Хадід / Instagram / @bellahadid

Як відомо, шкіряне вбрання є трендом цього сезону. Тому чимало знаменитих модниць вже встигли його засвітити під час публічних виходів. Відтак Белла Хадід – не єдина зірка, яка вразила провокативним вбранням. Днями модель Розі Гантінгтон-Вайтлі привернула увагу всіх учасників премії Revolve Awards-2019, вбравши сексуальну шкіряну сукню.

Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці
Розі Гантінгтон-Вайтлі на червоній доріжці / Getty Images 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Мода Белла Хадід
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