У шкірянці на голе тіло: Кендіс Сванепул сексуально прикрасила обкладинку Vogue

30-річна південноафриканська модель Кендіс Сванепул знялася для лицевої сторінки італійської версії найпопулярнішого журналу про моду – Vogue. "Ангел" Victoria's Secret приміряла пікантний образ для літньої зйомки.

Знаменита південноафриканська топ-модель, яка мотивує мільйони прихильників у Instagram, у свої 30 років може похизуватися неймовірно стрункими формами. Так, через її ідеальні форми Кендіс Сванепул часто позує на обкладинках журналів оголеною і є одним із "ангелів" бренду Victoria's Secret.

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Чергова фотосесія білявої супермоделі відбулася в епатажному і водночас сексуальному стилі. Кендіс Сванепул позувала перед камерою американського фотографа Стівена Майзеля у шкіряній помаранчевій куртці, яку одягнула на голе тіло. На "низ" Кендіс Сванепул одягнула чорні широкі трусики з високою посадкою, а доповнила образ великою кількістю масивних аксесуарів. Пишна зачіска Кендіс була піднята вверх, а очі майстерно підведені темним олівцем.



Кендіс Сванепул для італійського Vogue / Instagram / @angelcandices