У шортах на підвісному кільці: донька Олі Полякової показала своє тренування

451 Читать новость на русском
Донька Олі Полякової із зірковою мамою
Донька Олі Полякової із зірковою мамою / Instagram / @mashapolyakova

Старша донька співачки Олі Полякової намагається бути якомога більше схожою на свою зіркову маму. Тому, коли хейтери засипали її фігуру критикою, вона записалась на pole dance. Фрагмент із тренувань 13-річна дівчинка показала у пікантному фото.

Під час поїздки до Таїланду, яка відбулась у розпал різдвяних свят, Оля Полякова з гордістю показала результати схуднення своєї доньки Марії. Дівчинка за кілька місяців позбулась кількох кілограмів, відтак постала перед прихильниками зірки зі стрункою талією. 

Читайте також: Оля Полякова засвітила стрункі ноги на зйомках: пікантні фото

За словами Олі Полякової, правильне харчування допомогло її доньці схуднути. Окрім цього, дівчинка 2 – 3 рази на тиждень відвідує заняття pole dance (танцю на пілоні, що поєднує акробатичні трюки, – 24 канал). Одне зі своїх тренувань Марія Полякова показала у своєму блозі. 

Перед камерою підліток постала у чорних міні-шортах та топі. Марія Полякова повисла на підвісному кільці, тримаючись тільки однією рукою та ногою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Окрім цього, дівчинка розкрила свій секрет боротьби із зайвими кілограмами. Вона розписала у блозі, які продукти вживає упродовж дня та в чому себе обмежує. 

"Я повністю відмовилася від солодкого, коли було зовсім складно, я брала квадратик чорного шоколаду, або ложку меду... Так само, я відмовилась від всіх гарнірів... Іноді тільки вранці їм мюслі з йогуртом, або кашу. Основна їжа – це м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах, оладки з цукіні, сирна запіканка, сирники, фрукти тільки в першій половині дня... І звичайно, спорт, в моєму випадку – це плавання 2 рази в тиждень, і pole dance – 2 – 3 рази на тиждень", – розповіла Марія Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Maria Polyakova (@mashapolyakova)

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Оля Полякова Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 6290
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
29 січня 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 2277
Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
29 січня 11:15 Опра Уінфрі святкує ювілей! 5 мотивуючих цитат від легендарної телеведучої
Юлія Девда 654
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
2062
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1273
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 2233
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук