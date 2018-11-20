У шортах на підвісному кільці: донька Олі Полякової показала своє тренування
Старша донька співачки Олі Полякової намагається бути якомога більше схожою на свою зіркову маму. Тому, коли хейтери засипали її фігуру критикою, вона записалась на pole dance. Фрагмент із тренувань 13-річна дівчинка показала у пікантному фото.
Під час поїздки до Таїланду, яка відбулась у розпал різдвяних свят, Оля Полякова з гордістю показала результати схуднення своєї доньки Марії. Дівчинка за кілька місяців позбулась кількох кілограмів, відтак постала перед прихильниками зірки зі стрункою талією.
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За словами Олі Полякової, правильне харчування допомогло її доньці схуднути. Окрім цього, дівчинка 2 – 3 рази на тиждень відвідує заняття pole dance (танцю на пілоні, що поєднує акробатичні трюки, – 24 канал). Одне зі своїх тренувань Марія Полякова показала у своєму блозі.
Перед камерою підліток постала у чорних міні-шортах та топі. Марія Полякова повисла на підвісному кільці, тримаючись тільки однією рукою та ногою.
Окрім цього, дівчинка розкрила свій секрет боротьби із зайвими кілограмами. Вона розписала у блозі, які продукти вживає упродовж дня та в чому себе обмежує.
"Я повністю відмовилася від солодкого, коли було зовсім складно, я брала квадратик чорного шоколаду, або ложку меду... Так само, я відмовилась від всіх гарнірів... Іноді тільки вранці їм мюслі з йогуртом, або кашу. Основна їжа – це м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах, оладки з цукіні, сирна запіканка, сирники, фрукти тільки в першій половині дня... І звичайно, спорт, в моєму випадку – це плавання 2 рази в тиждень, і pole dance – 2 – 3 рази на тиждень", – розповіла Марія Полякова.