У шовкових сукнях на березі океану: Кендіс Сванепул знялася в приголомшливій фотосесії для Vogue

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @adamfranzino

Одна з найбільш високооплачуваних моделей світу знялася для серпневого випуску гонконзького Vogue. Ефектні знімки 30-річної Кендіс Сванепул можуть прокинути бажання влаштувати собі фотосесію на березі океану.

Південноафриканська супермодель Кендіс Сванепул вкотре довела шанувальникам і працівникам фешн-індустрії, що місце у списку Forbes найбільш високооплачуваних моделей вона отримала заслужено. Неймовірний результат співпраці з гонконзькою версією популярного глянцю Vogue представники журналу опублікували на їхній Instagram-сторінці.

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Сама модель також поділилася знімками з фотосесії, опублікувавши кадри з іншої локації та в іншому образі. Проте варто відзначити, що на всіх фото Кендіс Сванепул позує у шовкових вбраннях, серед яких міні-сукня з тканини плісе кольору темної морської хвилі, плаття на одне плече прямого силуету ніжно-рожевого відтінку, зелене вбрання на тонких бретельках з декольте та розпіркою і сіре об'ємне пальто з гладкої тканини.

На кожному зі знімків "ангел" Victoria's Secret продемонструвала свої відмінні модельні навички, які проявила у позування перед камерою, а також ідеальне злиття з образами, які для неї підготували.

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @voguehongkong

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @adamfranzino

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @voguehongkong

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: LifeStyle 24
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