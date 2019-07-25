У шовковій сукні: Пріянка Чопра демонструє стильний літній образ в Нью-Йорку

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / www.gettyimages.com

Знаменитості завжди ретельно підбирають своє вбрання навіть для повсякденного виходу, адже знають, що їх підстерігають папараці. Тому навіть під час простої прогулянки зірки демонструють свій стиль та достаток. 24 червня в об'єктиви фотографів потрапила індійська акторка Пріянка Чопра (Джонас) під час прогулянки у центрі Нью-Йорка.

Для теплої погоди Пріянка одягнула легке плаття-міді в блакитних відтінках з колекції бренду Hale Bob. Ціна на таку сукню складає 338 доларів.

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Свій образ індійська акторка доповнила бежевими босоніжками з квадратним носком, які стали найпопулярнішими цього сезону, весна/літо 2019. Додамо, що такий тренд прийшов з 1980-х років.

Не менш цікавим аксесуаром стала маленька синя сумка та чорні сонцезахисні окуляри. Пріянка для виходу зробила легку укладку волосся та денний макіяж з акцентом на губах.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Getty Images

Пріянка Чопра
​Пріянка Чопра / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Пріянка Чопра Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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