У штанах з лампасами і чорній блузі: Меланія Трамп засвітила елегантний образ у Білому домі

Кожен офіційний вихід чи політичний захід президента США Дональда Трампа відзначається не лише розв'язанням важливих питань, але й пильною увагою до його дружини, яка завжди його супроводжує. 49-річна Меланія Трамп під час прийому у резиденції президентського подружжя вкотре підкреслила, що елегантні образи личать їй чи не найбільше з-поміж усіх інших.

Напередодні у Білому домі президент США та його дружина Меланія Трамп влаштували офіційний прийом. І, якщо образ 73-річного глави держави був звичним для публіки, то вбрання, яке підібрала Меланія Трамп гості побачили вперше.

Читайте також: У чорному штанному костюмі: Меланія Трамп прийшла на офіційні зустрічі

Кожен вихід однієї з американських ікон стилю супроводжується пильним спостереженням та розглядом її цілісного образу. Цього разу 49-річна Меланія Трамп не побоялася одягнути білі брюки. Адже, як відомо, білий колір має властивість повнити. Однак стрункій дружині президента це не загрожувало. "Родзинкою" штанів стали чорні смужки, які у фешн-індустрії називають лампасами. Для «верху» білява американка обрала елегантну блузу з коміром та витонченими мантежами.



Меланія Трамп на прийомі у Білому домі / Getty Images