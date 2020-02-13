У штанному костюмі та блузі: королева Іспанії продемонструвала елегантний образ

Іспанська королева полюбляє приголомшувати громадськість ефектними виходами. Днями Її Величність Летиція здійснила черговий публічний вихід, під час якого засвітила стильний костюм.

12 лютого 2020 року в політехнічному університеті Валенсії пройшла щорічна церемонія нагородження преміями за наукові відкриття. Метою відзнаки є заохочення молодих вчених втілювати свої ініціативи на практиці та допомагати суспільству своїми винаходами. Традиційно, урочистість організували представники королівського Фонду принцеси Жиронської, відтак чарівна Летиція залюбки прийшла особисто привітати науковців.

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Для цього виходу Її Величність обрала стильне та водночас вишукане вбрання. Летиція постала перед камерами у бузковому костюмі від шведського бренду BOSS. До трендового одягу іспанська королева підібрала білу блузу від улюбленої дизайнерської марки Carolina Herrera, яка додала урочистості вигляду представниці монархії. Туфлі-човники завершили бездоганний look Летиції.



Королева Летиція / Getty Images



Іспанська королева зробила макіяж з акцентом на очі / Getty Images

Цікаво, що вперше трендовий костюм королева Летиція засвітила у грудні 2019 року. Тоді Її Величність завітала на відкриття виставки в Королівському палаці в Мадриді, вразивши всіх яскравим та елегантним образом. Таким чином Летиція публічно підтримує заклики активістів, що варто використовувати речі по кілька разів та дбати про майбутнє планети.



​Королева Іспанії Летиція у грудні 2019 року / Getty Images