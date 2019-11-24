У штанному костюмі та купальнику: спекотний образ моделі Ельзи Госк

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Ельза Госк у купальнику і костюмі: сексуальні фото / Instagram / @hoskelsa

Шведська модель Ельза Госк, яка здобула світову славу завдяки бренду Victoria's Secret, поділилась спекотними знімками з відпочинку. Манекенниця показала пляжний образ, в якому сміливо поєднала штанний костюм і сексуальний купальник.

Як відомо, що Ельза Госк – любителька провокативних світлин та образів. Тому навіть звичайна буденна фотосесія за участю моделі перетворюється у пікантну. Наразі "ангел" Victoria's Secret перербуває з друзями на Ямайці. Звідти Ельза Госк вже встигла опублікувати ефектні світлини, які встигли розбурхати мережу. 

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На серії знімків 31-річна модель вирішила показати, як вона вивчає культуру екзотичної країни. Для прогулянки курортним містом Ельза Госк обрала вінтажний штанний костюм, під який одягнула чорний купальник. У вбранні знаменита манекенниця засвітила бездоганний прес та сексуальні форми. 

Пікантності образу Ельзи додавало розплетене хвилясте волосся. Окрім цього, модель позувала перед камерою босоніж, що також виглядало досить спокусливо. 


Ельза Госк у спекотній фотосесії / Instagram / @hoskelsa

Та цим Ельза Госк не обмежилась. Модель поділилась пляжними знімками у закритих купальниках, які підкорили її прихильників. 

Ельза Госк у купальнику
Ельза Госк у купальнику / Instagram / @hoskelsa

Сексуальна Ельза Госк з подругою
Сексуальна Ельза Госк з подругою / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ельза Госк Еротика Відпочинок
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