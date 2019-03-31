Костюми та скромні пальта: в яких вбраннях українські політики засвітились на виборах

Президентські вибори в Україні – головна політична подія року. Відтак кандидати на поважний пост засвітились на виборчих дільницях у Києві. Які вбрання обрали представники політичної еліти – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Юлія Тимошенко

На своїй Facebook-сторінці Юлія Тимошенко вела онлайн-трансляцію, де показала весь процес голосування. Політик не забула продемонструвати, як її зустріли біля виборчої дільниці з квітами та плакатами.

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Для публічного виходу Юлія Тимошенко обрала скромне сіре пальто, білу сорочку та спідницю. Взуття на підборах завершили її образ. Волосся політик зібрала у пучок.

Вибори президента 2019 / 24 Канал



Юлія Тимошенко / 24 Канал



Юлія Тимошенко проголосувала / 24 Канал

Віталій Кличко

А от мер Києва Віталій Кличко обрав для знакової події аж занадто буденне вбрання. На виборчій дільниці він з'явився у спортивному костюмі та кросівках.



Проголосувати на президентських виборах вже встиг мер Києва Віталій Кличко / 24 Канал

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