У сірому total look і туфлях зі зміїним принтом: королева Летиція демонструє святковий образ

Після Великодніх свят королева Летиція одразу приступила до виконання своїх прямих обов'язків Так, у вівторок, 23 квітня, іспанська ікона стилю прибула на церемонію нагородження літературної премії.

У невеликому іспанському місті Алкала де Енарес відбувся культурний захід, що стосувався вітчизняної літератури. На церемонію нагородження премії "Мігеля де Сервантеса" прибула монарша сім'я Іспанії королева Летиція і її чоловік Філіп VI.

Читайте також: Королева Летиція продемонструвала стильний образ на Великодній службі

Для відвідин офіційного вручення нагород письменникам, які пишуть іспанською мовою, Її Величність прибула у монохромному образі, розбавивши трендовими деталями. На ній була сіра сукня з цупкої тканини з фіолетовим поясом, що на талії зав'язувався на бант, і пальто з тієї ж самої колекції від Carolina Herrera.

Образ розкішної королеви Летиції доповнювало взуття улюбленого стилю жінок з монарших чи президентських сімей, а саме – класичні туфлі-човники на високому тонкому підборі. Однак для пастельного образу Її Величність вирішила обрати більш яскраве забарвлення для взуття – трендовий зміїний принт, доповнивши його клатчем в тон.

Ймовірно, стильна іспанка натякає, що в моду знову повернеться тенденція "сумка в тон до взуття", про яку давно забули модниці усього світу.



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted