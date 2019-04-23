У сірому total look і туфлях зі зміїним принтом: королева Летиція демонструє святковий образ

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Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram/ @royal.addicted

Після Великодніх свят королева Летиція одразу приступила до виконання своїх прямих обов'язків Так, у вівторок, 23 квітня, іспанська ікона стилю прибула на церемонію нагородження літературної премії.

У невеликому іспанському місті Алкала де Енарес відбувся культурний захід, що стосувався вітчизняної літератури. На церемонію нагородження премії "Мігеля де Сервантеса" прибула монарша сім'я Іспанії королева Летиція і її чоловік Філіп VI.

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Для відвідин офіційного вручення нагород письменникам, які пишуть іспанською мовою, Її Величність прибула у монохромному образі, розбавивши трендовими деталями. На ній була сіра сукня з цупкої тканини з фіолетовим поясом, що на талії зав'язувався на бант, і пальто з тієї ж самої колекції від Carolina Herrera.

Образ розкішної королеви Летиції доповнювало взуття улюбленого стилю жінок з монарших чи президентських сімей, а саме – класичні туфлі-човники на високому тонкому підборі. Однак для пастельного образу Її Величність вирішила обрати більш яскраве забарвлення для взуття – трендовий зміїний принт, доповнивши його клатчем в тон.

Ймовірно, стильна іспанка натякає, що в моду знову повернеться тенденція "сумка в тон до взуття", про яку давно забули модниці усього світу.

королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

королева Летиція
Королева Летиція та її чоловік Філіп VI / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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