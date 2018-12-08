У скільки обійдеться організація новорічних свят на головних площах Києва: цікавий факт

На Софіївській площі у Києві розпочали прикрашати святкову ялинку. Урочисто запалять її 19 грудня, у День святого Миколая.

Організатори події вже навчені гірким досвідом 2018 року, тоді головна ялинка дісталася до столиці з пригодами: потрапила у ДТП.

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Тому новорічну ялинку 2019 року в Києві складатимуть частинами – з гілок, які повинні були йти на переробку. Їх загальна вартість – 40 тисяч гривень.

Всього на організацію свята на Софіївській та Контрактовій площах запланували витратити 37 мільйонів гривень.



Макет новорічного містечка у Києві

Цього року святкова ялинка особлива: на блоках, які утримують дерево, з'являться спеціальні монітори через які відвідувачі ярмарку матимуть змогу передавати вітання.

Головна ялинка столиці буде підсвічена кольорами північного сяйва, також на площі вперше запустять потяг бажань "Полярний експрес".

Крім цього, організатори підготували ще один сюрприз мешканцям Києва: спочатку ялинка буде прикрашена одними іграшками та гірляндами, але на сам Новий рік їх змінять. Та на які саме – поки що залишається секретом.

Відео з Софіївської площі

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що темою головної ялинки України 2019 року буде північне сяйво, а новорічне містечко оформлять в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Святкову красуню встановлять на Софійській площі у Києві. Також, цьогоріч вона може бути штучною.