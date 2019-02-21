У скромній сукні і синіх туфлях: вихід королева Іспанії на церемонії в Мадриді

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Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Дружина короля Іспанії Філіппа VI Летиція є справжньою іконою стилю. У четвер, 21 лютого, колишня журналістка вийшла у світ у скромному і стильному образі.

Королівське подружжя завітало на церемонію вручення премії Premios Nacionales De Investigacion, яка відбулася у палаці Ель-Пардо в Мадриді.

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Для публічного виходу Летиція приміряла скромну сукню-міді сірих відтінків з поясом на талії. В образі королева зробила акцент на яскравих туфлях-човниках синього кольору. Маленький чорний клатч вдало завершив її образ.

Дружина іспанського короля зробила легкий денний макіяж і розпустила волосся, відтак виглядала натурально.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

​Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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