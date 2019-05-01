У смарагдовій сукні від улюбленого бренду: Кейт Міддлтон здійснила офіційний вихід

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @hrhprincgeorge

Герцогиня Кембриджська вийшла в світ в елегантній сукні смарагдово-зеленого кольору. Шанувальники Кейт Міддлтон відразу помітили, що в подібному вбранні, але іншого відтінку, дружина принца Вільяма вже з'являлася на публіці.

Кейт Міддлтон розпочала новий місяць з чергових досягнень. Після отримання Королівського ордена від Єлизавети ІІ герцогиня Кембриджська приступила до виконання безпосередніх обов'язків патрона. Вона відвідала відкриття медичного центру Анни Фрейд, у якому працюватимуть з психічним здоров'ям дітей та молоді.

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Для важливої події Кейт Міддлтон обрала темно-зелену сукню від бренду Emilia Wickstead, ціна якої складає 685 євро. Закрите декольте, акцент на талії та довжина до колін – відмінно підкреслили елегантність герцогині та стриманість у її стилі. Її образ довершили світлий клатч і туфлі-човники.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @katemidleton

Однак найцікавішим у виході дружини принца Вільяма стало те, що одного разу вона вже з’являлася на публіці в такому ж самому вбранні від того ж бренду. Ймовірно, Кейт так полюбила марку Emilia Wickstead, що придбала одразу кілька суконь різних відтінків. Варто відзначити, що герцогиня Кембриджська є доволі раціональною персоною, тому під час її виходів на ній часто можна помітити навіть одні й ті самі вбрання.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @hrhcatherine_middleton
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Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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