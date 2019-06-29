У сміливій міні-сукні Jacquemus: Емілі Ратажковскі підкорює Париж

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі прилетіла в Париж! У середу, 26 червня, знаменитість стала гостею вечірки косметичного бренду Kerastase.

Що цікаво, захід відбувся на катері, що розмістився на Сені, відразу навпроти Ейфелевої вежі. Гості почали зустрічатися в порту Le port Debilly, де мали змогу ознайомитися з новинками колекції.

Читайте також: В лавандових полях Провансу: чим запам'ятався показ Jacquemus – фото

Для виходу Емілі, яка є амбасадором (представником) косметичного бренду Kerastase, підготувала ефектний образ. Модель одягнула коротке блискуче плаття з колекції Jacquemus.

Свій образ Ратажковскі доповнила трендовим взуттям на невеличких підборах, яке зовнішньо частково нагадує пляжні шльопанці, та коричневою замшевою сумкою на золотому ланцюгу.



Емілі Ратажковскі / Getty Images



Емілі Ратажковскі / Getty Images



Емілі Ратажковскі / Getty Images