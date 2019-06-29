У сміливій міні-сукні Jacquemus: Емілі Ратажковскі підкорює Париж

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / www.gettyimages.com

Популярна модель і зірка соціальних мереж Емілі Ратажковскі прилетіла в Париж! У середу, 26 червня, знаменитість стала гостею вечірки косметичного бренду Kerastase.

Що цікаво, захід відбувся на катері, що розмістився на Сені, відразу навпроти Ейфелевої вежі. Гості почали зустрічатися в порту Le port Debilly, де мали змогу ознайомитися з новинками колекції.

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Для виходу Емілі, яка є амбасадором (представником) косметичного бренду Kerastase, підготувала ефектний образ. Модель одягнула коротке блискуче плаття з колекції Jacquemus.

Свій образ Ратажковскі доповнила трендовим взуттям на невеличких підборах, яке зовнішньо частково нагадує пляжні шльопанці, та коричневою замшевою сумкою на золотому ланцюгу.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Емілі Ратажковскі Мода
Джерело: LifeStyle 24
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