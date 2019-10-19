У сміливому червоному платті: Ірина Шейк приголомшила сексапільним образом у Нью-Йорку

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashaykonline

Супермодель Ірина Шейк, яка цього року розійшлася з актором Бредлі Купером, зачарувала всіх на заході легендарного візажиста Пет Макграт в Sephora своїм гарячим образом.

Так, папараці змогли сфотографувати Ірину Шейк на вулицях Нью-Йорка у дуже спокусливому "аутфіті". Зірка засвітила розкішну фігуру і стрункі ноги в червоній шовковій сукні.

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Плаття модель доповнила діамантовими прикрасами і чорними босоніжками на високих підборах з оригінальними деталями. Для того, щоб не змерзнути, Ірина накинула вовняне пальто темного кольору.

 

Крім того, візажисти Шейк зробили їй драматичний макіяж з акцентом на червоних губах. До слова, помаду зірка обрала саме з нової колекції Пет Макграт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Знаменитість опублікувала знімок з презентації на своїй сторінці в інстаграмі. Разом з Шейк позує Пет Макграт, а також модель Анна В'яліцина, яка товаришує з Іриною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ірина Шейк
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