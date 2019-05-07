У смугастому джемпері та з червоною сумкою: Кейт Міддлтон приголомшила стильним образом

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям дали старт регатам Кубка Короля в Грінвічі, у південно-східному Лондоні. Подружжя приголомшило яскравим спільним виходом, а також прокоментувало появу на світ племінника – сина Меган Маркл і принца Гаррі, що народився о 5:26 у вівторок, 6 травня.

Стилістка Кейт екс-редакторка Vogue Вірджинія Чедвік-Хілі вкотре підготувала для герцогині цікавий та оригінальний образ.

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Так, Міддлтон з'явилася на публіці у чорно-білому смугастому джемпері і широких штанах з двома рядами гудзиків від бренду L. K. Bennett. Темно-сині туфлі на стійких підборах та червоний клатч стали чудовими поєднаннями для денного виходу.

Разом з цим, Кетрін розпустила довге волосся та закрутила його у великі локони. Такий look герцогині Кембриджської став одним з модних експериментів Вірджинії, поки на посаду стиліста не повернеться з декретної відпустки Наташа Арчер (вона з 2014 року особисто стежить за стилем дружини принца Вільяма).

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

В коментарі журналістам Кейт і Вільям кумедно пожартували з новоспечених батьків – Меган Маркл і принца Гаррі.

"Ласкаво просимо в суспільство несплячих батьків", – сказали герцог і герцогиня Кембриджські.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Дивіться відео: як Кейт і Вільям прокоментували народження дитини герцогів Сассекських

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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