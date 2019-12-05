У Софії Ротару прокоментували чутки про продаж її готелю в Криму

Російські ЗМІ активно обговорюють новини про ймовірне закриття та продаж готелю Софії Ротару. Курортна вілла розташована в окупованій Ялті та, за даними журналістів, є нерентабельною. Всі чутки вирішили прокоментувати інсайдери з близького оточення артистки, які працюють в готелі.

Як вони розповіли у коментарі "Страна", Софія Ротару не має наміру продавати елітний готель. Наразі представники "Вілли Софії" розпочали реконструкцію готелю та завершать її в травні 2020 року. Ремонтні роботи, за їхніми словами, були заздалегідь заплановані.

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"Це не збитковий проєкт, продавати його сенсу немає. Тут близько 10 років кардинально нічого не змінювалося. В першу чергу, буде ремонтуватися фасад, всередині теж проведуть роботи. Готель розташований на набережній, поряд з концертним залом "Ювілейний". Це стратегічно вигідне туристичне місце. Готель люблять і знають, є клієнти, які приїжджають у "Віллу Софію" з року в рік", – заявили представники готелю.

Відомо, що керівниками "Вілли Софія" є син Ротару Руслан. Допомагає в цьому його дружина Світлана, яка, ймовірно, була ініціатором ремонту. Готель має всього 12 номерів, ресторан, спа-салон, лаунж-кафе та іменний номер Софії Ротару. Вартість проживання за одну ніч тут коштує від 9 тисяч гривень.



"Вілла Софія" в окупованому Криму / Планета Коктебель



Готель Софії Ротару / Планета Коктебель

Що відомо про реставрацію готелю Софії Ротару

Наприкінці листопада 2019 року у мережі з'явилась інформація, що "Віллу Софію" закривають на ремонт. Ці дані підтвердили на офіційному сайті курортного закладу.

Згодом у російських ЗМІ підлеглий сина Софії Ротару зазначив, що насправді ремонтні роботи недавно проводили, однак керівництво все ж вирішило закрити готель до початку літнього сезону.

Так, готель вже закрився. До 1 травня буде здійснюватися повна реконструкція і ремонт будівлі всередині і зовні. Нещодавно його вже ремонтували. Але наше керівництво так вирішило,

– розповів представник "Вілли Софія".

Одразу після цієї інформації у російських ЗМІ назвали неофіційні причини закриття готельного комплексу. Згідно з припущеннями, після окупації Криму "Вілла Софія" стала неприбутковою. Окрім цього, припускали, що готель взагалі можуть продати найближчим часом або ж затягнути ремонтні роботи на невизначений термін.

Також несподіваний ремонт пов'язували зі скандалом щодо виступу Софії Ротару у Росії: артистка відмовилась брати участь у концерті через можливі провокації. Водночас сестра співачки розповіла про її допомогу українським військовим. Згодом цю заяву спростував представник Софії Ротару.