У сорочці і картатих кюлотах: стильний образ Олени Зеленської для зустрічі з Мілою Куніс

Українське президентське подружжя, Володимир та Олена Зеленські зустрілися з голлівудською акторкою українського походження Мілою Куніс та її чоловіком актором Ештоном Катчером, які приїхали в Україну, щоб відвідати 16-ту щорічну зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" у Києві.

Голлівудська пара зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою. За словами Міли Куніс, їй Зеленський сподобався своїми ідеями і тим, що у нього гарна англійська.

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"З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", – повідомив у Facebook український президент.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська також опублікувала спільні знімки, зроблені за спільним ланчем.

Приємне знайомство, жвава розмова і справжнє задоволення від спілкування,

– додала у підписі перша леді України.

Для зустрічі з Куніс і Катчером дружина Володимира Зеленського вкотре підготувала стильний "аутфіт". Олена Зеленська приміряла картаті кюлоти, які поєднала з білою сорочкою та чорними туфлями на мініпідборах – kitten heels. Завершили look української першої леді легкі локони та денний макіяж.

Не менш ефектним був й образ акторки Міли Куніс, яка зробила яскравий акцент на гостроносі туфлі-човники насиченого синього кольору.



Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Міла Куніс і Ештон Катчер /

Instagram / @olenazelenska_official



Міла Куніс / Instagram / @olenazelenska_official



Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Міла Куніс і Ештон Катчер /

Instagram / @olenazelenska_official



Ештон Катчер / Instagram / @olenazelenska_official