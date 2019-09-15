У сорочці і картатих кюлотах: стильний образ Олени Зеленської для зустрічі з Мілою Куніс

815 Читать новость на русском
Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Українське президентське подружжя, Володимир та Олена Зеленські зустрілися з голлівудською акторкою українського походження Мілою Куніс та її чоловіком актором Ештоном Катчером, які приїхали в Україну, щоб відвідати 16-ту щорічну зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" у Києві.

Голлівудська пара зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою. За словами Міли Куніс, їй Зеленський сподобався своїми ідеями і тим, що у нього гарна англійська.

Читайте також: Міла Куніс і Ештон Катчер виступили з промовою на українському форумі YES: фото

"З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї, особливо з огляду на те, що наша країна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates", – повідомив у Facebook український президент.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська також опублікувала спільні знімки, зроблені за спільним ланчем. 

Приємне знайомство, жвава розмова і справжнє задоволення від спілкування,
– додала у підписі перша леді України.

Для зустрічі з Куніс і Катчером дружина Володимира Зеленського вкотре підготувала стильний "аутфіт". Олена Зеленська приміряла картаті кюлоти, які поєднала з білою сорочкою та чорними туфлями на мініпідборах – kitten heels. Завершили look української першої леді легкі локони та денний макіяж.

Не менш ефектним був й образ акторки Міли Куніс, яка зробила яскравий акцент на гостроносі туфлі-човники насиченого синього кольору.


Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Міла Куніс і Ештон Катчер / 
Instagram / @olenazelenska_official


Міла Куніс / Instagram / @olenazelenska_official


Володимир Зеленський, Олена Зеленська, Міла Куніс і Ештон Катчер /
Instagram / @olenazelenska_official


Ештон Катчер / Instagram / @olenazelenska_official

blog_ava
Головні новини 14 вересня: Зеленський ветував Виборчий кодекс, що буде з виборами на Донбасі
сьогодні
2776
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Володимир Зеленський Форум YES 2019 у Києві Олена Зеленська Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
сьогодні 11:23 Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії
Анастасія Манюхіна 2486
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
14 вересня 11:31 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
1027
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
13 вересня 20:32 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
2297
Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
12 вересня 23:05 Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні
8819
Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
12 вересня 18:35 Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету
2777
Новини
Більше новин
Залиште відгук