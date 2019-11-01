У спідниці українського бренду: Ельза Госк приміряла образ стриптизерки з фільму "Близькість"

"Ангел" Victoria's Secret 30-річна Ельза Госк підготувала провокаційний образ для святкування Геловіну-2019. Супермодель перетворилася у героїню голлівудської акторки Наталі Портман – стриптизерку Еліс зі стрічки "Близькість".

Ельза Госк стала гостею костюмованою геловінської вечірки Гайді Клум, яка проходила у Нью-Йорку у четвер, 31 жовтня.

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Для виходу супермодель одягнула бра з бахромою і стразами та допонила "аутфіт" рожевою перукою. Завершували look знаменитості долари, які прикріплені до ноги дівчини. На вечірці Ельза була у зручних босоніжках на підборах, однак на своїй сторінці в інстаграмі зірка показала декілька кадрів, на яких вона позує взутті для стриптизу.

Варто звернути увагу на спідницю, яку приміряла Госк. Насправді вона складається ще з шортів і є бестселером українського бренду одягу CULTNKD. Вартість спідниці складає близько 240 доларів і її придбало чимало селебрітіз, зокрема Кайлі Дженнер.



Ельза Госк / Getty Images



Ельза Госк / Getty Images



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa