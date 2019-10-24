У спідниці з екошкіри: як виглядала іспанська королева Летиція на офіційній зустрічі у Кореї

Одяг з екошкіри є найпопулярнішим трендом восени 2019 року. Представники королівських сімей також стежать за модою, поєднуючи актуальні вбрання з протоколом щодо вбрання. До прикладу, королева Іспанії Летиція продемонструвала, як можна елегантно виглядати у шкіряній спідниці на офіційному заході.

Після поїздки в Японію, король Іспанії Філіпп VI з дружиною Летицією відправилися з дводенним державним візитом у Південну Корею.

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У четвер, 24 жовтня, для зустрічі з першою леді Республіки Корея Юнг Сук на заході з членами стартапу в Корейській агенції зі сприяння торгівлі та інвестиціям KOTRA ексжурналістка одягнула шкіряну спідницю довжини міді вишневого кольору.

Look іспанської королеви завершили біла блуза з об'ємними оригінальними рукавами, клатч у тон спідниці і туфлі-човники на високих підборах.



Королева Іспанії Летиція у Південній Кореї / Getty Images



Королева Іспанії Летиція у Південній Кореї / Getty Images

Додамо, Летиція вже не вперше виходить на публіку у шкіряній спідниці. У 2017-му жінка доповнила елемент гардеробу стильно білою сорочкою з чорними смужками.



Іспанська королева у 2017 році

У 2018 році герцогиня Сассекська виходила у схожій шкіряній спідниці, але темно-зеленого відтінку. Чудовим поєднанням до неї стала сорочка оливкового кольору і бежеві туфлі.



Меган Маркл / Getty Images