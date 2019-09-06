У спідниці з квітами: іспанська королева Летиція повторила образ 4-річної давності – фото

Ексжурналістка і королева Іспанії Летиція завітала на Forum About Disability в Мадриді у четвер, 5 вересня. Дружина Філіппа VI, яку вважають іспанською іконою стилю, прославилася тим, що часто одягає вбрання демократичних брендів та може повторювати свої образи декілька разів.

Для заходу королева Іспанії приміряла пишну спідницю Carolina Herrera світло-блакитного відтінку, яка прикрашена синіми квітами. Свій "аутфіт" ексжурналістка доповнила синьою сорочкою також від бренду Carolina Herrera, ременем на талії і човниками на високих підборах.

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Завершили look Летиці прикраси від Tous та маленька сумка від Loewe, вартість якого складає близько двох тисяч доларів.



Королева Іспанії Летиції / Getty Images



Королева Іспанії Летиції / Getty Images

2 червня 2015 року Летиція разом з чоловіком перебували у Парижі, де відвідали виставку у Великому палаці. Тоді журналістка вперше приміряла такий образ. Цікаво те, що жінка у 2019 році одягнула навіть однакові сережки. Відрізняється лише взуття і зачіска, 4 роки тому іспанська королева поєднала вбрання з чорними босоніжками на шпильках та зібраним волоссям.



Королева Іспанії Летиції у 2015 році/ Getty Images