У спідниці з вишивкою: королева Іспанії продемонструвала стильне вбрання

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Королева Летиція в Іспанії / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція здійснила черговий публічний вихід, під час якого продемонструвала бездоганний стиль. Цього разу Її Величність надала перевагу костюму з витонченою вишивкою.

Навіть під час походу до музею варто виглядати стильно, що на власному прикладі показала королева Іспанії. Чарівна Летиція прийняла запрошення від організаторів виставки Zirid Granada and the Berber Universe та прийшла на церемонію її відкриття. Офіційна подія пройшла 5 грудня у місті Гранада, що у Південній Іспанії.

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До особливого виходу Її Величність підготувалась дуже ретельно, адже це один з небагатьох випадків, коли королева сама постала перед камерами. Летиція обрала строгий та водночас жіночний костюм від іспанського бренду Felipe Varela. Вбрання складалось зі спідниці, розшитої квітковою вишивкою, та блейзера з поясом. Образ королева Летиція завершила улюбленими туфлями-човниками, які додали елегантності її вигляду. 

Королева Летиція на відкритті виставки
Королева Летиція на відкритті виставки / Getty Images

Її Величність Летиція
Її Величність Летиція / Getty Images

Мабуть, сірий колір став улюбленим для Її Величності, адже представниця королівської сім'ї вже демонструвала подібний образ. Днями Філіп VI та чарівна Летиція прийшли на церемонію нагородження людей, які виступають проти побутового та гендерного насилля. У Мадриді знаменита іспанка постала перед камерами журналістів у стильній сукні сірого кольору. 

Королева Летиція вразила елегантним образом
Королева Летиція вразила елегантним образом / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
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