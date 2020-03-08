Співзасновник "Скрябіна" Ростислав Домішевський потрапив до реанімації

В одного з творців легендарного "Скрябіна" трапився інфаркт. Ростислав Домішевский потрапив до реанімації. Колеги та друзі у соцмережах просять підтримати родину, серед іншого й фінансово – на картку дружина музиканта Юлії Лорд.

Відомий український музикант 49-річний Ростислав (Рой, Ростик) Домішевський потрапив у лікарню з інфарктом. Про це розповів у фейсбуці інший друг Кузьми "Скрябіна" та співзасновник гурту Олександр (Шура) Гера (зараз він клавішник у гурті "Друга Ріка").

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Співзасновник та учасник першого складу легендарного "Скрябіна" зараз перебуває у реанімації. Колеги та друзі Домішевського почали збирати гроші та просять українців також підтримати Ростика.

Гера додав, що гроші потрібно надсилати на картку дружини Домішевського – відомої співачки Юлії Лорд (Юлія Гордзей). Дмитро Хорошун з групи KHOSH уточнив, що потрібно щонайменше 50 тисяч гривень.



Шура Гера, Кузьма Скрябін та Ростик Домішевський – перший склад гурту "Скрябін" / Фото з вікіпедії

Ростислав (Рой, Ростик) Домішевський навчався з Андрієм (Кузьмою) Кузьменком в одній школі в Новояворівську біля Львова. З Герою згодом познайомилися в музичній школі. Четвертим учасником "Скрябіна" став Ігор Яцишин. Рой в гурті був бас-гітаристом, писав тексти.