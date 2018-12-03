У США чоловік під час пропозиції дівчині випадково впустив каблучку у каналізацію: відео

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У США чоловік під час пропозиції дівчині випадково впустив каблучку у каналізацію
У США чоловік під час пропозиції дівчині випадково впустив каблучку у каналізацію / Фото з відкритих джерел

У Нью-Йорку хлопець, що робив пропозицію своїй дівчині, випадково впустив каблучку в каналізацію. Проте поліції вдалося знайти прикрасу та повернути закоханій парі.

Про це повідомив сайт The Siver Post.

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Знайшовши каблучку, яку чоловік впустив в каналізацію під час пропозиції дівчині, поліцейські кинулися на пошуки пари. Вони спершу опублікували фото прикраси, а потім і пари, яка його впустила, і попросила у користувачів Twitter допомогти в їх пошуках.

Допоможіть нам знайти пару – в них пропозиція вийти заміж закінчилася жахливо через те, що обручка впала в каналізацію,
– дописали у соцмережі правоохоронці.

Стало відомо, що дівчина погодилася вийти заміж, але занадто схвильований хлопець не втримав каблучку і впустив її в водостік.

Вже ввечері 2 грудня поліція повідомила, що пара сама вийшла на зв'язок. Пізніше співробітники відомства передали їм прикрасу.

 

Теги: Новини США LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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