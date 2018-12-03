У США чоловік під час пропозиції дівчині випадково впустив каблучку у каналізацію: відео

У Нью-Йорку хлопець, що робив пропозицію своїй дівчині, випадково впустив каблучку в каналізацію. Проте поліції вдалося знайти прикрасу та повернути закоханій парі.

Про це повідомив сайт The Siver Post.

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Знайшовши каблучку, яку чоловік впустив в каналізацію під час пропозиції дівчині, поліцейські кинулися на пошуки пари. Вони спершу опублікували фото прикраси, а потім і пари, яка його впустила, і попросила у користувачів Twitter допомогти в їх пошуках.

Допоможіть нам знайти пару – в них пропозиція вийти заміж закінчилася жахливо через те, що обручка впала в каналізацію,

– дописали у соцмережі правоохоронці.

WE HAVE YOUR RING!



Help us find the couple who’s marriage proposal went horribly wrong after their engagement ring fell down the drain in #TimesSquare.



Call us at 212 767-8400 or come to the Midtown North Precinct located at 306 W 54th Street. pic.twitter.com/FvRrqur4KG — NYPD Midtown North (@NYPDMTN) 1 грудня 2018 р.

Стало відомо, що дівчина погодилася вийти заміж, але занадто схвильований хлопець не втримав каблучку і впустив її в водостік.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 1 грудня 2018 р.

Вже ввечері 2 грудня поліція повідомила, що пара сама вийшла на зв'язок. Пізніше співробітники відомства передали їм прикрасу.