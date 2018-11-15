У США нагородили кращих кантрі-співаків: переможці CMA Awards 2018

У середу, 14 листопада, у місті Нашвілл штату Теннессі відбулось нагородження найкращих кантрі-співаків на премії CMA Awards 2018. Відомі імена переможців у всіх номінаціях.

Премія Асоціації Кантрі Музики (CMA Awards) щороку проходить у США, починаючи з 1967 року. Цьогоріч відбулась 52-га церемонія нагородження, ведучими якої вже декілька років поспіль є Керрі Андервуд та Бред Пейслі. Переможців серед усіх номінантів вибирають понад 7400 професіоналів у даній галузі. Найяскравіша та найголосніша ніч кантрі-музики пройшла у Нешвіллі в середу, 14 листопада.

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Номінації та переможці

Перемогу в номінації "Естрадний артист року" отримав Кіт Урбан. Як кращий "Чоловічий вокаліст року" був нагороджений Кріс Стейплтон, якого можна назвати тріумфатором цього вечора, адже він здобув перемогу ще в номінації "Пісня року", яка має назву Broken Halos.

Послухати її можна тут:

Найкращим жіночим вокалістом року була оголошена ведуча вечора Керрі Андервуд. Співачка поділилась радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

Вокальним дуетом року стали Brothers Osborne, новим артистом – Люк Коумз, а вокальною групою року - Old Dominion. У номінації "Альбом року" перемогу здобула Кейсі Мусгравс (Golden Hour).

За "Музичне відео року" нагородили Томаса Ретта за кліп під назвою Marry Me.

Дивитись відео тут:

У номінації "Музична подія року" перемогли Девід Лі Мерфі та Кенні Чсні з піснею Everything’s Gonna Be Alright, а музикантом року став Мак Маканаллі, який грає на гітарі. Він також поділився знімком на своїй сторінці в Instagram.