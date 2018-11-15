У США нагородили кращих кантрі-співаків: переможці CMA Awards 2018

43
Керрі Андервуд та Бред Пейслі
Керрі Андервуд та Бред Пейслі / Instagram/ @cma

У середу, 14 листопада, у місті Нашвілл штату Теннессі відбулось нагородження найкращих кантрі-співаків на премії CMA Awards 2018. Відомі імена переможців у всіх номінаціях.

Премія Асоціації Кантрі Музики (CMA Awards) щороку проходить у США, починаючи з 1967 року. Цьогоріч відбулась 52-га церемонія нагородження, ведучими якої вже декілька років поспіль є Керрі Андервуд та Бред Пейслі. Переможців серед усіх номінантів вибирають понад 7400 професіоналів у даній галузі. Найяскравіша та найголосніша ніч кантрі-музики пройшла у Нешвіллі в середу, 14 листопада.

Читайте також: Чому Ніколь Кідман розридалась на людях через свого чоловіка: інтригуючі деталі

Номінації та переможці

Перемогу в номінації "Естрадний артист року" отримав Кіт Урбан. Як кращий "Чоловічий вокаліст року" був нагороджений Кріс Стейплтон, якого можна назвати тріумфатором цього вечора, адже він здобув перемогу ще в номінації "Пісня року", яка має назву Broken Halos.

Послухати її можна тут:

Найкращим жіночим вокалістом року була оголошена ведуча вечора Керрі Андервуд. Співачка поділилась радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

 

Вокальним дуетом року стали Brothers Osborne, новим артистом – Люк Коумз, а вокальною групою року - Old Dominion. У номінації "Альбом року" перемогу здобула Кейсі Мусгравс (Golden Hour).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Country Music Association (@cma)

 

За "Музичне відео року" нагородили Томаса Ретта за кліп під назвою Marry Me.

Дивитись відео тут:

У номінації "Музична подія року" перемогли Девід Лі Мерфі та Кенні Чсні з піснею Everything’s Gonna Be Alright, а музикантом року став Мак Маканаллі, який грає на гітарі. Він також поділився знімком на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mac McAnally (@macmcanally)

 

 

Теги: Музика LifeStyle Нагороди Новини США
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
сьогодні 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 645
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1200
Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
14 листопада 12:48 Дочка Стена Лі розсекретила ім'я нового супергероя, якого творець коміксів придумав перед смертю
1039
Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
14 листопада 09:54 Гра престолів: відома дата прем'єри 8 сезону
1092
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
13 листопада 20:18 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
2768
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
13 листопада 18:00 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
914
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук