У США пограбували відомого режисера Квентіна Тарантіно
У Лос-Анджелесі невідомі пограбували дім відомого голлівудського режисера Квентіна Тарантіно.
Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.
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Двоє грабіжників проникли у будинок режисера через вікно. Тарантіно перебував вдома й намагався чинити їм опір, однак зловмисникам все одно вдалося втекти.
Як повідомляється, грабіжники винесли з будинку режисера ювелірні прикраси та іншу власність.
Квентін Тарантіно
Поліція Лос-Анджелеса перевіряє камери спостереження поряд з місцем проживання Тарантіно, записи з яких можуть допомогти встановити особи злочинців.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
До слова, у листопаді 2018 року Квентін Тарантіно вперше одружився. Його обраницею стала співачка і модель Даніелла Пік, молодша від культового митця на 20 років.