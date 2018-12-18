У США пограбували відомого режисера Квентіна Тарантіно

358 Читать новость на русском
Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно / Фото із відкритих джерел

У Лос-Анджелесі невідомі пограбували дім відомого голлівудського режисера Квентіна Тарантіно.

Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

Читайте також: "Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографу

Двоє грабіжників проникли у будинок режисера через вікно. Тарантіно перебував вдома й намагався чинити їм опір, однак зловмисникам все одно вдалося втекти.

Як повідомляється, грабіжники винесли з будинку режисера ювелірні прикраси та іншу власність.

Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно

Поліція Лос-Анджелеса перевіряє камери спостереження поряд з місцем проживання Тарантіно, записи з яких можуть допомогти встановити особи злочинців.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До слова, у листопаді 2018 року Квентін Тарантіно вперше одружився. Його обраницею стала співачка і модель Даніелла Пік, молодша від культового митця на 20 років.

Теги: LifeStyle Кіно Новини США Пограбування Голлівуд
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
17 грудня 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
66737
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
17 грудня 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1743
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
17 грудня 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 1153
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 19955
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 3080
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4588
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук