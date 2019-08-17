У США помер відомий актор Пітер Фонда

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Пітер Фонда
Пітер Фонда / Фото з відкритих джерел

Голлівудський актор Пітер Фонда помер на 80-му році життя 16 серпня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стала дихальна недостатність, викликана раком легенів.

Про смерть Фонда повідомило видання Про це повідомляє журнал The Hollywood Reporter. Сім'я актора підтвердила цю інформацію.

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Хоча ми сумуємо про загибель цієї милої та доброї людини, ми також хочемо, щоб усі пам'ятали його незламний дух та любов до життя. На честь Пітера, будь ласка, підніміть келих за свободу,
– повідомили його родичі журналістам.

Пітер Фонда – представник відомої у Голлівуді сім'ї. Він – син актора Генрі Фонда, молодший брат актриси Джейн Фонда і батько акторки Бріджит Фонда.

Актор зіграв більш ніж у ста фільмах, виступив у ролі режисера трьох картин і написав сценарії для двох фільмів. За роботу над "Безтурботним наїзником", який було випущено у прокат в 1969, він був номінований на премію "Оскар". У стрічці знімалися Джек Ніколсон, Філ Спектор, Карен Блек, режисер Денніс Хоппер і сам Фонда. Також він відомий за роллю Френка у фільмі "Пристрасть Айн Ренд", за яку він отримав "Золотий глобус" у 2000 році.

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Теги: LifeStyle Кіно Втрати Голлівуд Новини США
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